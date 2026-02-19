ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം ഓർമ ശക്തിയെ ബാധിക്കും

കൊച്ചി: ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം ഒരു സാധാരണ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷേ അത് ഗുരുതരവുമാണ്. പലർക്കും നേരിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാത്തതിനാൽ ഇതിനെ പലപ്പോഴും നിശബ്ദ കൊലയാളി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ശരീരത്തിന് വരുത്തുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രണാതീതമായി വിട്ടാൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഏറ്റവും സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്ന അപകടസാധ്യത ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതമാണ്. രക്തസമ്മർദം സ്ഥിരമായി ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുമ്പോൾ, ഇടുങ്ങിയ ധമനികളിലൂടെ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഹൃദയം കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും, ഇത് ഹൃദയപേശികൾ കട്ടിയാകുന്നതിനും ഒടുവിൽ ഹൃദയസ്തംഭനത്തിനും കാരണമാകും.
ഇത് ഹൃദയാഘാതത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിരന്തരം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഹൃദയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. ഇത് പല തരത്തിൽ നിശബ്ദമായി തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കും. പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകും.
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം ഡിമെൻഷ്യ വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നു. ഇത് ഓർമക്കുറവും ചിന്താശേഷിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ്. രക്തസമ്മർദം കണ്ണുകളെയും,വൃക്കകളെയും ബാധിക്കും.
രക്തസമ്മർദം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ
പഴം- പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീനുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരം ഉപയോഗിക്കുക. ഉയർന്ന അളവിൽ സോഡിയം അടങ്ങിയ സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
ജീവിതശൈലികൾ
ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുക,നടത്തം, നീന്തൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിംഗ് പോലുള്ളവ ചെയ്താൽ രക്തസമ്മർദം ഒരുപരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും. മദ്യം പരിമിതപ്പെടുത്തുക. ധ്യാനം ശീലമാക്കുക.