കേരളത്തിലെ ശിശു മരണ നിരക്ക് യുഎസിലേതിനെക്കാൾ കുറവ്

2023-ല് 1,000 കുഞ്ഞുങ്ങളില് 5 മരണങ്ങള് എന്ന ശിശു മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരളം പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ചത്. ഇത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ 1,000 ജനനങ്ങളില് 5.6 എന്ന നിരക്കിനേക്കാള് കുറവാണ്. കേരളം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നടത്തുന്ന മികച്ച പ്രവര്ത്തനത്തനങ്ങളുടെ നേട്ടമാണിതെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് പറഞ്ഞു.