Health

വിഷാംശം: ബേബി ഫോർമുല തിരിച്ചുവിളിച്ച് നെസ്‌ലെ

ഭഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാവുന്ന വിഷാംശം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി
nestle recall baby formula over toxic risk

വിഷാംശം: ബേബി ഫോർമുല തിരിച്ചുവിളിച്ച് നെസ്‌ലെ

file image

Updated on

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോഷകാഹാര ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ചിലത് തിരിച്ചു വിളിച്ച് നെസ്ലെ. ഭഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാവുന്ന വിഷാംശം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. NAN, SMA, BEBA എന്നീ ഉദ്പന്നങ്ങളാണ് തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. ജനുവരി 6 ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് കമ്പനി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ലോകമെമ്പാടും വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഈ ബാച്ചുകളിൽ സെറൂലൈഡ് എന്ന വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കാനം, ഛർദി, നിർജലീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചില കുട്ടികളിൽ‌ ഇത് ഗുരുതരമാവാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

യൂറോപ്പിലെ 31 രാജ്യങ്ങളും ലാറ്റിൻ അമെരിക്കയിലെ 3 രാജ്യങ്ങളും ഏഷ്യയിലെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നുണാണ് ഉത്പന്നം തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഈ പട്ടികയിലില്ല. എന്നാൽ, ഈ പട്ടിക പൂർണമല്ലെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പട്ടിക പുതുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

food
Food poison
baby
poison
Nestle

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com