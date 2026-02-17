വേനലിലും ചർമം തിളങ്ങട്ടെ

കൊച്ചി: വേനൽക്കാലമായതോടെ ചൂടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചർമം ഡ്രൈ ആകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രവണത കൗമാരക്കാരിലും സ്ത്രീകളിലും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വരണ്ട ചർമത്തെ നേരിയ എണ്ണമയം ആക്കാൻ വിറ്റാമിൻ സി സെറം ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചർമത്തിന് അനുയോജ്യമായതും ആഴത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനും അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള സെറമാണ് വിറ്റാമിൻ സിയിലുള്ളത്.
വരണ്ട ചർമമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു നോൺ-ഫോമിംഗ് ക്ലെൻസർ ആവശ്യമാണ്. സൗമ്യവും ആൽക്കഹോൾ ഇല്ലാത്തതും പിഎച്ച് സന്തുലിതവുമായ ക്ലെൻസറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മുഖത്തുള്ള പരീക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഡോക്റ്ററുടെ സേവനം തേടേണ്ടതാണ്. വിറ്റാമിൻ സി സെറത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ചർമത്തെ പരിസ്ഥിതി നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും കൊളാജൻ വികസനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചുളിവുകൾ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൂടാതെ ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് സാധാരണയായി അനുഭവപ്പെടുന്ന വീക്കം കുറയ്ക്കും, ദോഷകരമായ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ നിർവീര്യമാക്കുകയും ചർമത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുഖത്തെ മിനുക്ക് പണി മാത്രം പോരാ ഭക്ഷത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത്. ചർമം തിളക്കത്തോടെ നിലനിർത്താൻ ശരിയായ പോഷണം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം അനിവാര്യമാണ്. അതിനാൽ, ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുക, കാരണം അവയിൽ വിറ്റാമിനുകളും പോഷകങ്ങളും ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് കൊളാജൻ രൂപീകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും സൂര്യന്റെ ദോഷകരമായ കിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ചർമത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വേനൽക്കാലത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ജലാംശം നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. രാത്രിയിൽ മുഖം കഴുകിയ ശേഷം, ഉറങ്ങുമ്പോൾ അധിക ഈർപ്പം ലഭിക്കാൻ ഒരു ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഫെയ്സ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചർമത്തെ പുതുമയുള്ളതോ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതോ ആയി നിലനിർത്താൻ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഫേഷ്യൽ മിസ്റ്റ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക. വേനൽക്കാലത്ത് കനത്ത മേക്കപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.