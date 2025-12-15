ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ബജ്റ ചപ്പാത്തി

കൊച്ചി: പരമ്പരാഗതമായി വളർത്തിയ ഇന്ത്യൻ മില്ലറ്റ് ഇനങ്ങളായ ജോവർ, ബജ്ര, കോഡോ എന്നിവ ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ പലവിധ ഭക്ഷണത്തിൽ പരീക്ഷണം നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ബജ്ര (പേൾ മില്ലറ്റ്) പോലുള്ള പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണശീലം നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളാണ് ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ബജ്റയിൽ ഉയർന്ന നാരുകളുടെ അളവ് കൂടുലാണ്. പേൾ മില്ലറ്റിൽ ശരാശരി ഗോതമ്പ് ധാന്യത്തേക്കാൾ ഏകദേശം 15% കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നാരുകൾ വലിയതോതിൽ ലയിക്കില്ല, അതായത് ഇത് വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ആമാശയത്തിൽ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള കലോറി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നിർണായകമാണ്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടാതിരിക്കാൻ ബജ്റ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പേൾ മില്ലറ്റിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഇവ സാവധാനത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, സ്ഥിരമായ ഊർജ പ്രവാഹം നൽകുന്നു. ഈ സ്ഥിരതയുള്ള ഊർജപ്രവാഹം പലപ്പോഴും വിശപ്പിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു. മെറ്റബോളിക് ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമതയും ദഹനശേഷിയും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും കൂടുതലാണ്.
അതിനാൽ, രാത്രി വൈകിയതിനേക്കാൾ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിലോ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലോ ബജ്ര ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പ്രോട്ടീൻ. കാരണം കൊഴുപ്പിനേക്കാളും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനേക്കാളും ദഹിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ ഊർജം ആവശ്യമാണ്. അതായത് പേൾ മില്ലറ്റ് സസ്യാധിഷ്ഠിത പ്രോട്ടീന്റെ നല്ല ഉറവിടമാണ്. പേൾ മില്ലറ്റിൽ അവശ്യ സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ഇൻസുലിൻ നിയന്ത്രണത്തിലും ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തിലും മഗ്നീഷ്യം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
പരമ്പരാഗത ആയുർവേദ വൈദ്യത്തിൽ, മുത്ത് മില്ലറ്റ് ഒരു "ചൂടാക്കൽ" ധാന്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഗുണം ആന്തരിക ദഹനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും മൊത്തത്തിലുള്ള ദഹനവും ഉപാപചയവും മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.