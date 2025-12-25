Lifestyle

ക്രിസ്മസ് ദിനം അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ‍? എന്നാലിതാ ദഹനത്തിനായി ഒരു പാനീയം

നാരുകൾ അടങ്ങിയ പാനീയം
Barley Water, help to health

ദഹനത്തിനായി ഒരു പാനീയം

കൊച്ചി: ക്രിസ്മസ് ദിനം അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദഹനം ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഈ വെള്ളം നിര്‍ബന്ധമായി കുടിക്കണം. ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും ബാര്‍ളി വെള്ളം ശീലമാക്കണം. അവധിക്കാലത്ത് ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാർളി കുടിച്ചിരിക്കണം. ബാർലി ധാന്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ പാനീയമായ ബാർലി വെള്ളം. ഈ പാനീയം നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. തണുപ്പിക്കൽ ഗുണങ്ങൾക്കും ദഹന പിന്തുണയ്ക്കും വേണ്ടി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നതും വിഷവിമുക്തമാക്കുന്നതും പോലുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾക്കായി ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്തിനപ്പുറം ബാർലി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്. മദ്യപാനശീലം, വൈകിയുള്ള ഉറക്കം എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണിത്. ദഹനത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്ന ബീറ്റാ-ഗ്ലൂക്കൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലയിക്കുന്ന നാരുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ബാർലി വെള്ളം കുടിച്ചതിനുശേഷം വയറു നിറഞ്ഞതായി തോന്നാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ബാർലി വെള്ളത്തിന്‍റെ ഉയർന്ന നാരുകളുടെ ഘടന അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നു. ബാർലി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണക്രമം പ്രമേഹത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാർലി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണക്രമം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.വിവിധ പോഷകാഹാര ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബീറ്റാ-ഗ്ലൂക്കൻ സംതൃപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, രക്തപ്രവാഹത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ ആഗിരണം മന്ദഗതിയിലാക്കാനും സഹായിക്കും.

