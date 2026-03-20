Lifestyle

മദ്യപിക്കില്ല, പുകവലിക്കില്ല അമിത വണ്ണമില്ല! എന്നിട്ടും ഹൃദയാഘാതം; കാരണം ഇതാണ്

മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് 45 വയസ് കഴിഞ്ഞ ദക്ഷിണേഷ്യക്കാര്‍ക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പഠനത്തില്‍ പറയുന്നത്
Updated on

ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഹൃദയാഘാതം. പണ്ട് പ്രായമായവരാണ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ചെറുപ്പക്കാരും ഹൃദയാരോഗ്യത്തേക്കുറിച്ച് ആശങ്കയിലാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ ഹൃദയാഘാതം കൂടുതലാണ്. മദ്യപിക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ അമിത ഭാരമില്ലാത്തവരില്‍ പോലും ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും ഇതിനുള്ള കാരണം.

ജേണല്‍ ഓഫ് ദി അമേരിക്കന്‍ ഹാര്‍ട്ട് അസോസിയേഷനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മസാല സ്റ്റഡിയില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് വന്ന പുതിയ പഠനമാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് 45 വയസ് കഴിഞ്ഞ ദക്ഷിണേഷ്യക്കാര്‍ക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പഠനത്തില്‍ പറയുന്നത്.

ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രീ ഡയബറ്റിസ്, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, അസാധാരണമായ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ അളവ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍, വെളുത്ത വംശജരെയും കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യക്കാരെയും അപേക്ഷിച്ച് ദക്ഷിണേഷ്യക്കാര്‍ക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്‍ വരാനുള്ള സാധ്യത 2.5 മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ജീവിത ശൈലി പിന്തുടരുന്നവരാണ് ദക്ഷിണേഷ്യക്കാരെന്നും എന്നിട്ടും ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു.

ദക്ഷിണേഷ്യക്കാരുടെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകള്‍ തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം. ശരീരഭാരത്തേക്കാള്‍ പ്രധാനമാണ് ശരീരഘടന. ദക്ഷിണേഷ്യക്കാര്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന വിസറല്‍ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, അതായത് ആന്തരിക അവയവങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പ്, മെലിഞ്ഞ ശരീര പ്രകൃതിയുള്ളവരിലും ഇത്തരത്തില്‍ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടും. ഇത് പ്രമേഹത്തിനും ഹൃദ്രേഗത്തിനും കാരണമാകും. കൂടാതെ നമ്മുടെ ജനിതക ഘടനയില്‍ ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധം, ഉയര്‍ന്ന കൊളസ്‌ട്രോള്‍, ആദ്യകാല ധമനികളുടെ കേടുപാടുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പോഷകാഹാരം, സമ്മര്‍ദ്ദം തുടങ്ങിയവ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാണ്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര, കൊളസ്‌ട്രോള്‍, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള പതിവ് പരിശോധനകള്‍ പതിവിലും നേരത്തെ ആരംഭിക്കുന്നത്, ഗുരുതരമായ സങ്കീര്‍ണതകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കും.

Health
heart attack

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com