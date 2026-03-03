Lifestyle

ശുദ്ധമായ തേൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

അറിയാന്‍ രണ്ട് മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടാം
How to identify pure honey

ശുദ്ധമായ തേൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

Updated on

കൊച്ചി: തേൻ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. തേന്‍ മധുരം മാത്രമല്ല അസാധാരണമായ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും നല്‍കുന്നു. തേനിന്‍റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതോടെ, വിപണിയിൽ അഡിറ്റീവുകൾ, പഞ്ചസാര സിറപ്പുകൾ, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ വ്യാജ തേനുകള്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ചതും ശുദ്ധവുമായ തേൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, യഥാർത്ഥവും വ്യാജവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാമെന്ന് അറിയേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.

നമ്മള്‍ വാങ്ങുന്ന തേന്‍ ശുദ്ധമാണോയെന്ന് അറിയാന്‍ രണ്ട് മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടാം.

1. ജല പരിശോധന

ശുദ്ധമായ തേൻ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കുക. ശുദ്ധമായ തേൻ ആണെങ്കില്‍ അടിയിലേക്ക് താഴുകയും ഒരു കട്ടയായി മാറുകയും ചെയ്യും, അതേസമയം വ്യാജ തേൻ ആണെങ്കില്‍ പഞ്ചസാരയോ വെള്ളമോ ചേർക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ അലിഞ്ഞുപോകും. ഇതിലൂടെ ശുദ്ധമായ തേന്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയും

2. പേപ്പർ ടെസ്റ്റ്

വൃത്തിയുള്ള ഒരു വെള്ളക്കടലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു എടുക്കുക. ഒരു തുള്ളി തേൻ പേപ്പറിന്‍റെ മുകളില്‍ ഒഴുക്കുക.ശുദ്ധമായ തേൻ ആണെങ്കില്‍ പടരാതെ മുകളിൽ ഇരിക്കും. മായം ചേർത്ത തേൻ ആണെങ്കില്‍ പേപ്പറിൽ കുതിർന്നു പോകും.

food
lifestyle
test
honey

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com