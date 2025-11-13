എന്നും മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ! പനിയുടെ ലക്ഷണമാകില്ല, ആറ് കാരണങ്ങൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങും തുമ്മലും മൂക്ക് ചൊറിച്ചിലും. പനിയുടെ ലക്ഷണമാണോ? അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട പനിയുടെ ലക്ഷണമായി മാത്രമല്ല മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. വായു മലിനീകരണവും ഹോർമോണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ മൂക്ക് ചൊറിച്ചിലിന് കാരണങ്ങളാണ്.
വായു മലിനീകരണം മൂക്ക് ചൊറിയാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. റോഡിലെ പൊടിയും ഫാക്റ്ററികളിൽ നിന്നും മറ്റുമള്ള പുകയും മൂക്കിലെ പാളിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കും. ഇത് വീക്കം വർധിക്കാനും ഞരമ്പുകളെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലിനീകരണം അലർജി വഷളാകാനും കാരണമാകും. പലപ്പോഴും തൊണ്ടയിൽ അസ്വസ്ഥതയും ചുമയും ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ടാകും.
എയർ കണ്ടീഷൻ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കാരണം മുറിക്കുള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഈർപ്പമില്ലാത്ത വായുവും മൂക്കിന് ദോഷമാകാറുണ്ട്. എയർ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവർക്ക് രാത്രിയിൽ മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ശക്തമാകുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്.
സാധാരണ വരുന്ന പനി കാരണവും മൂക്കിലെ പാളികളെ പ്രകോഭിപ്പിക്കാം. കൂടാതെ സൈനസൈറ്റിസും മൂക്ക് ചൊറിച്ചിലിന് കാരണമാകും. മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊപ്പം പനി, ശരീര വേദന, മുഖത്ത് വേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ടാകും.
ദശ വളരുന്നതും മൂക്കിൻറെ പാലത്തിലുണ്ടാകുന്ന വളവും ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാണ്. ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന തടസമാണ് ഇത്തരം ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. മൂക്കടപ്പ്, മണം നഷ്ടപ്പെടുക, വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നിവയാണ് മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ.
ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം പലരിലും മൂക്ക് ചൊറിച്ചിലിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. പുതിയ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക. മൂക്കടപ്പ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേസൽ സ്പ്രേയുടെ അമിത ഉപയോഗവും പ്രശ്നമാണ്.
ഗർഭസമയത്തും ആർത്തവസമയത്തും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിലരിൽ മൂക്ക് ചൊറിച്ചിലിന് കാരണമാകാറുണ്ടെന്ന് വിവിധ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളും ചിലരിൽ പ്രശ്നമാകാറുണ്ട്.