1,000 ക്യുആർ ബോർഡുകൾ, പല ഭാഷകളിൽ എഐ ഗൈഡുകൾ: ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മലയാളത്തിന് ഇടമുണ്ടാകുമോ?

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മറുനാടുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയെ ഏറ്റവുമധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഏതൊരു സഞ്ചാരിയോടും ചോദിച്ചാൽ ഭാഷ എന്ന ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് വരും. ആ പ്രശ്നം സ്വന്തം നാട്ടിൽ ചെറുതാക്കാനാണ് മധ്യപ്രദേശ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
എംപി ട്രാവൽ മാർട്ട് 2026-ൽ, തിരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബഹുഭാഷാ ഡിജിറ്റൽ സഹായം, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കുള്ള മാർഗനിർദേശം, കഥപറച്ചിൽ എന്നിവ നൽകുന്ന എഐ ഏജന്റുകൾക്കായി സംസ്ഥാന ടൂറിസം ബോർഡ് എക്സ്പ്ലർജറുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. 100 ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി 1,000 ക്യുആർ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പദ്ധതി. കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഗൈഡ് പോക്കറ്റിൽ കിട്ടും.
ഇംഗ്ലിഷിനും ഹിന്ദിക്കും പുറമേ ജർമൻ, സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജാപ്പനീസ് ഭാഷകൾ ചേർത്ത ടൂറിസം വെബ്സൈറ്റിന്റെ ബഹുഭാഷാ പതിപ്പും 360 ഡിഗ്രി വ്യൂ, വിആർ ലിങ്കുകൾ, എഐ കഥപറച്ചിൽ, ഓഡിയോ വിവരണം എന്നിവയുള്ള ഡിജിറ്റൽ "എംപി ട്രാവൽ ഹാൻഡ്ബുക്കും" (ഡൈനാമിക് ഡിജിറ്റൽ കോഫി ടേബിൾ ബുക്ക്) സംസ്ഥാനം പുറത്തിറക്കി.
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച്, വിദേശ സഞ്ചാരികളും മലയാളമോ ഇംഗ്ലിഷോ നന്നായി വായിക്കാത്ത ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാരും ഇവിടെയെത്തുന്നുണ്ട്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി, മൂന്നാർ, ആലപ്പുഴ, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ചരിത്രം സൂചനാബോർഡുകൾ പൂർണമായി വിശദീകരിക്കാറില്ല. ക്യുആർ–എഐ സമീപനം വ്യാപകമാക്കിയാൽ അതു മാറ്റാനായേക്കും.