ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദർശിക്കേണ്ട 25 മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കേരളത്തിൽ

ഇന്ത്യയിലെ സംഗീത മാമാങ്കങ്ങളെ റാങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റോളിങ് സ്റ്റോൺ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോളപ്പലൂസ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. സംഗീതപ്രേമികൾക്കായി മികച്ച 25 മേളകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 'ഒച്ച' (OCHA), 'സൗത്ത് സൈഡ് സ്റ്റോറി' എന്നിവയും ഇടംപിടിച്ചു.
സംഗീതത്തെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിപ്പോൾ ഒരു ആഗോള തട്ടകമാണ്. മെറ്റൽ മുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ വരെയും, അന്താരാഷ്ട്ര പോപ്പ് ഐക്കണുകൾ മുതൽ ഇൻഡി മ്യൂസിക് താരങ്ങൾ വരെയും അണിനിരക്കുന്ന സംഗീതോത്സവങ്ങൾ കൊണ്ട് സജീവമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം.
പ്രശസ്ത സംഗീത മാഗസിനായ റോളിങ് സ്റ്റോൺ ഇന്ത്യ, രാജ്യത്തെ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലുകളെ റാങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം കേരളത്തിലാണെന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത - 14ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഒച്ച ഫെസ്റ്റിവലും 17ാം സ്ഥാനത്തുള്ള സൗത്ത് സൈഡ് സ്റ്റോറിയും. സംഗീതപ്രേമികൾ അടുത്ത യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പട്ടികയിലുള്ളവ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്.
കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം 'ഒച്ച' (OCHA Festival)
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഫെസ്റ്റിവലുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 'ഒച്ച' (OCHA) മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിനെ മാറ്റിനിർത്താനാവില്ല. കൊച്ചിയുടെ തനതായ ശബ്ദത്തെയും ആധുനിക സംഗീതത്തെയും കോർത്തിണക്കി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മേള ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇലക്ട്രോണിക് സംഗീതവും മലയാളം റാപ്പും ഹിപ്-ഹോപ്പും ഒത്തുചേരുന്ന ഒച്ച, കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മികച്ച മ്യൂസിക് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി കൊച്ചിയെ മാറ്റുന്നതിൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
മലയാളികൾക്കായി 'സൗത്ത് സൈഡ് സ്റ്റോറി'
നമ്മുടെ കേരളീയ സംഗീതവും ഭക്ഷണവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി റെഡ് എഫ്എം ഒരുക്കുന്ന സൗത്ത് സൈഡ് സ്റ്റോറി (South Side Story) 17ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജ്, അഗം തുടങ്ങിയ ബാൻഡുകളുടെ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം ഓണസദ്യയും ആസ്വദിക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആകർഷണം.
ടോപ്പ് റാങ്കിങ്ങിലെ 'ബിഗ് ത്രീ'
പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മുംബൈയിലെ ലോളപ്പലൂസ ഇന്ത്യ (Lollapalooza India) ആണ്. ഗ്രീൻ ഡേയും ലൂയിസ് ടോംലിൻസണും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകോത്തര താരങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ, ഇന്ത്യൻ ലൈവ് മ്യൂസിക് രംഗത്തെ വിദേശ വിപണികൾക്ക് തുല്യമായി ഉയർത്തി.
സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും ആധുനിക സംഗീതവും ഇഴചേരുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂർ റിഫ് (Jodhpur RIFF), അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രകൃതിഭംഗിയിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന സിറോ ഫെസ്റ്റിവൽ (Ziro Festival) എന്നിവയാണ് ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മറ്റ് പ്രമുഖർ.
പ്രകൃതിയും സംഗീതവും ഒന്നാകുമ്പോൾ
ബെംഗളൂരുവിലെ എക്കോസ് ഓഫ് എർത്ത് (Echoes of Earth) സംഗീതത്തിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. പുനരുപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളാൽ നിർമിച്ച സ്റ്റേജുകളും കാടിന്റെ പശ്ചാത്തലവും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്.
വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ തണുപ്പിൽ സംഗീതത്തിന്റെ ചൂടേകുന്ന ഷില്ലോംഗിലെ ചെറി ബ്ലോസം ഫെസ്റ്റിവലും (Cherry Blossom Festival) പട്ടികയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമാണ്.
പട്ടികയിലെ മറ്റ് പ്രധാനികൾ
മഹീന്ദ്ര ബ്ലൂസ് (Mahindra Blues): മുംബൈയിലെ മെഹ്ബൂബ് സ്റ്റുഡിയോയെ ബ്ലൂസ് സംഗീതത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമാക്കുന്ന ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ 7-ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
NH7 വീക്കെൻഡർ (NH7 Weekender): ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടമായ സംഗീത വിരുന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വീക്കെൻഡർ 9ാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.
സൺബേൺ (Sunburn): ഗോവയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് (EDM) തരംഗത്തിന് തുടക്കമിട്ട സൺബേൺ 24ാം സ്ഥാനത്താണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ, കലാകാരന്മാരുടെ വൈവിധ്യം, സാംസ്കാരിക പ്രസക്തി എന്നിവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ റാങ്കിങ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീത തരംഗം ഏതായാലും, അത് ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു വേദി ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.
വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: Rolling Stone India