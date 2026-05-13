വൈറലായി തെരുവിലെ റാംപ് വോക്ക്; പ്രീതിയുടെ ഫാഷൻ സ്വപ്നങ്ങൾ | Video

പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് മറികടന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കൈയടി നേടുകയാണ് പ്രീതി പ്രജാപതി എന്ന പെൺകുട്ടി. പഴയ തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ തുന്നിയെടുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഭോപ്പാലിലെ തെരുവിൽ പ്രീതി നടത്തിയ റാംപ് വാക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ തരംഗമായി. ഫാഷൻ ലോകത്തെ തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. എന്നെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഫാഷൻ വേദികളിൽ എത്തണമെന്നതാണ് പ്രീതിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ചുവടുകൾ പ്രീതി നടന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.