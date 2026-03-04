സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട്സ് വൃക്കരോഗികൾ കഴിക്കരുത്; കാരണം ഇതാണ്

കൊച്ചി: കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള പഴവർഗമാണ് സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട്സ്. മഞ്ഞ നിറമായാൽ ചെറിയ മധുരവും പുളിയും കൂടിയ ഈ പഴം നല്ല രുചിയാണ് നൽകുന്നത്. ഉയർന്ന അളവിൽ വിറ്റാമിൻ സി ഉള്ളതിനാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അണുബാധകളെ തടയാനും സഹായിക്കുന്നു.
നാരുകൾ കൂടുതലുള്ളതിനാൽ ദഹനത്തിനും ഉത്തമമാണ്. സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ടിലെ പൊട്ടാസ്യം രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഗർഭിണികൾക്ക് ഈ പഴം വളരെ നല്ലതാണ്. സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ വിപരീത ഫലങ്ങളുമുണ്ട്.
ഈ പഴം കഴിക്കുന്നത് വൃക്ക രോഗികൾക്ക് അപകടമാണ്.ഇതിലെ ഓക്സലേറ്റുകൾ വൃക്കയിലെ കല്ല് രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകും. വൃക്കരോഗികളും, കല്ലുള്ളവരും സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.