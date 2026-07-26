ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളം; ഒരു രാജ്യത്തെക്കാൾ വലുപ്പം!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിസ്തീർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ വിമാനത്താവളം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാമിന് സമീപമുള്ള കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ആണ് ഭൂവിസ്തീർണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളം. ഏകദേശം 776 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഈ വിമാനത്താവളം സമീപ രാജ്യമായ ബഹ്റൈന്റെ (727 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) ആകെ വിസ്തീർണത്തേക്കാൾ വലുതാണ്.
1999ലാണ് കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വാണിജ്യ സർവീസുകൾക്കായി തുറന്നത്. ഭാവിയിലെ വികസന സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് അതിവിപുലമായ സ്ഥലത്ത് വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനലുകൾ, റൺവേകൾ, യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഈ വലിയ സ്ഥലത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ബാക്കി പ്രദേശങ്ങൾ ഭാവിയിലെ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വലിപ്പം മനസിലാക്കാൻ മറ്റൊരു താരതമ്യം കൂടി നോക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയുടെ വിസ്തീർണം ഏകദേശം 603 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. അതിനേക്കാളും വലിയ വിസ്തീർണത്തിലാണ് കിങ് ഫഹദ് വിമാനത്താവളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത്.
ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ റൺവേകൾ, പുതിയ ടെർമിനലുകൾ, കാർഗോ ഹബ്ബുകൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, വിമാന പരിപാലന സൗകര്യങ്ങൾ, മറ്റ് വ്യോമയാന അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ നിർമിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഭൂവിഭാഗം വിമാനത്താവളത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചത്. അതിനാൽ അടുത്ത നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ വികസനങ്ങൾക്കും സ്ഥലപരിമിതി ഒരു തടസമാകില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
വിസ്തീർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഈ വിമാനത്താവളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അതിന്റെ പ്രശസ്തി പ്രധാനമായും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വലിപ്പം കൊണ്ടാണ്. അമെരിക്കയിലെ ഡെൻവർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വലിയ വിമാനത്താവളങ്ങളേക്കാൾ ഏറെ വിസ്തീർണത്തിലാണ് കിങ് ഫഹദ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ദമ്മാം നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് വിമാനത്താവളം. ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിമാന സർവീസുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. റോഡ് മാർഗം ടാക്സി, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളം എന്ന വിശേഷണത്തോടെ കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇന്നും വ്യോമയാന രംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി തുടരുകയാണ്.