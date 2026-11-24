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ആലുവ: പ്രസിദ്ധമായ തിരുവൈരാണിക്കുളം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ഡിസംബർ 24 മുതൽ 2027 ജനുവരി നാലുവരെ നടത്തുന്ന ശ്രീപാർവതി ദേവിയുടെ നടതുറപ്പ് മഹോത്സവത്തിന് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ. ദർശനത്തിനായി സാധാരണ ക്യൂ സംവിധാനം കൂടാതെ ഇത്തവണയും വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് സംവിധാനം ഡിസംബർ 16-ന് ആരംഭിക്കും.
ഉത്സവത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അൻവർ സാദത്ത് എംഎൽഎയുടെയും ജില്ലാ കലക്റ്റർ ജി. പ്രിയങ്കയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആലുവ പിഡബ്ല്യുഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേർന്നു. റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നിർദേശം നൽകി.
കെഎസ്ആർടിസി ആലുവ, പെരുമ്പാവൂർ, അങ്കമാലി ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നും പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നടത്തും. കൂടാതെ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബജറ്റ് ടൂറിസം സെൽ വഴി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നും ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടാകും. റോഡരികിലെ അനധികൃത പാർക്കിങ്ങും കച്ചവടവും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രീമൂലനഗരം, വാഴക്കുളം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് 24 മണിക്കൂറും കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കാൻ വാട്ടർ അഥോറിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സേവനവും ആംബുലൻസ് സൗകര്യവും 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമായിരിക്കും. ഭക്ഷണശാലകളിൽ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രത്യേക പരിശോധനകൾ നടത്തും.
പൊലീസ്, ഫയർ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യും. മോഷണശ്രമങ്ങൾ തടയാനും ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനും പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘത്തെ വിന്യസിക്കും. എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ കർശന നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും. സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കും ഉത്സവം നടക്കുക.