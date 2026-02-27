Lifestyle
വാഷിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ടോ? തുണികളും മെഷീനും കേടാകാതിരിക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
മെഷീന്റെ ആയുസ്സ് വർധിപ്പിക്കാനും വസ്ത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സുപ്രധാന മുൻകരുതലുകൾ.
Summary
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വലിയൊരു സഹായമാണെങ്കിലും അശ്രദ്ധമായ ഉപയോഗം മെഷീനും വസ്ത്രങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ വരുത്തും. മുത്തുകൾ തുന്നിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, ലേസുകൾ ഉള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങൾ, ഭാരമേറിയ ഷൂസുകൾ എന്നിവ മെഷീനിൽ ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, തുണികൾ മെഷീനിലിടുന്നതിന് മുമ്പ് പോക്കറ്റുകളിൽ നാണയങ്ങളോ താക്കോലോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾ, എണ്ണമയമുള്ള കറകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം അലക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ശുചിത്വവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.