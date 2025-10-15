Literature

ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് പുരസ്കാരം എം. കെ. ഹരികുമാറിന്

വടക്കേടത്ത് യുവ അവാർഡിനു കവി നോമികൃഷ്ണ അർഹയായി
Balachandran Vadakkedath Award goes to M. K. Harikumar

എം.കെ. ഹരികുമാർ

തൃപ്രയാർ: അന്തരിച്ച സാഹിത്യനിരൂപകനും വിമർശകനുമായ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 'വീണ്ടെടുപ്പ്' സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രഥമ പുരസ്കാരം സാഹിത്യവിമർശകനും കോളമിസ്റ്റുമായ എം.കെ. ഹരികുമാറിനു സമർപ്പിക്കും. വടക്കേടത്ത് യുവ അവാർഡിനു കവി നോമികൃഷ്ണ അർഹയായി.

ഈ മാസം 19 ന് രണ്ടു മണിക്ക് വലപ്പാട് ഏങ്ങൂർ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നോവലിസ്റ്റ് യു.കെ. കുമാരൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നിർവ്വഹിക്കും.

<div class="paragraphs"><p>നോമികൃഷ്ണ</p></div>

നോമികൃഷ്ണ

സാഹിത്യനിരൂപകനും സമസ്ത കേരള സാഹിത്യപരിഷത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായ നെടുമുടി ഹരികുമാർ, ഡോ. പി.സരസ്വതി, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അമ്പിളി, ആർട്ടിസ്റ്റ് രവീന്ദ്രൻ വലപ്പാട്, സാഹിത്യ നിരൂപകൻ എം.ഡി. ചന്ദ്രമോഹൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ചെയർമാൻ കെ.ദിനേശ് രാജാ, സെക്രട്ടറി ജോസ് താടിക്കാരൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു

