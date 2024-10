സത്യാനന്തര ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം | Book Review

ആഗോളതലതതിൽ യോഗാ ദിനം ആചരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് Yogic Perceptions and Hindu Sciences എന്ന ലേഖനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ സൂത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികളോടെയാണ് മീര ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും കാരണങ്ങൾക്കുമപ്പുറം മനക്കണ്ണ് കൊണ്ട് സത്യത്തെ കാണണം എന്നാണ് പതഞ്ജലി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഉൾക്കണ്ണ് സാധാരണ മനുഷ്യന് സ്വായത്തമാകാറില്ല. യോഗാത്മക ദർശനത്തിലെ അനുഭവജ്ഞാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നതെന്നും നന്ദ ആഴത്തിൽ പറയുന്നു. “Science Sanskritized: How Modern Science Became a Handmaiden of Hindu Nationalism,”എന്ന ലേഖനത്തോടെയാണ് നന്ദ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തെ വേദിക് ചിന്തകളുടെ തുടർച്ചയായി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ലേഖനത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നത്. ദേശീയതയിൽ ഊന്നിയുള്ള അജണ്ടയ്ക്കു വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ വേദപുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തെ തന്നെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ശാസ്ത്രത്തെ വേദവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ എതിർക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അക്കാദമിക് രംഗത്തെ വിദഗ്ധരടക്കമുള്ളവർ ഈ വിഷയത്തിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയം എത്തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും ബാധിക്കുകയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മീര നന്ദ ശക്തമായ വാക്കുകളിലൂടെ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു.