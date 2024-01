നിഷേധത്തിൽ ശരി

എഴുമംഗലത്തിന്‍റെ 'നിഷേധപർവ്വം' ലോകനാടകത്തിന്‍റെ രഹസ്യം തേടുകയാണ്. ലോകം നിഷേധത്തിൽ കൂടിയും വളരുന്നു. നിഷേധത്തിൽ ശരിയുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷനാടകങ്ങളുടെ അകം കണ്ട് പുതിയൊരു ക്രമം കണ്ടെടുക്കുകയാണ് കവി. ഒരു പുതിയ വീക്ഷണമാണിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

"ഹാ! നിഷേധമേ, നിന്നെ ഞാനുമീ യുഗത്തിന്‍റെ

നാദബിന്ദുവാ, യുപ്പായുയിരായ് കാണട്ടെയോ ?

ഹാ! വിഷാദമേ!വിശ്വകന്ദരത്തിലെ സത്യ-

ദീപമായി, വെളിച്ചമായ്, നിന്നെയും കാണട്ടെയോ?

നിഷേധത്തെ നാദബിന്ദുവായും വിഷാദത്തെ സത്യദീപമായും കണ്ടു. ഈ കവി നമ്മുടെ പ്രാതസ്മരണീയനായ ആധുനിക കവിയാണ്. അദ്ദേഹം വാക്കുകളെയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളെയും ഒരു കാലിലോസ്കോപ്പിലെന്ന പോലെ കശക്കുന്നു. വിപരീതമെന്ന് നാം കരുതിയതിനെ പുതിയൊരു പാറ്റേണിൽ അടക്കുന്നു. ഈ ലോകം ഒരു കപടനാടകമാണെന്ന ചിന്ത എഴുമംഗലം വിടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ പുതിയൊരു കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നു.

"വെറുപ്പിൻ സാമ്രാജ്യത്തി-

ലുദിക്കുന്നെന്നും സൂര്യൻ

വിയർപ്പിൻ കടലിൽ ചെ-

ന്നസ്തമിക്കുന്നു നിത്യം

വെളിച്ചം തരും മുട്ടയുടച്ചു കുടിക്കുന്നു

വെളുക്കെച്ചിരിക്കുന്നു കടലിൻ കരിനാഗം !"

നാം നിത്യവും കാണുന്ന സൂര്യനല്ല ഇത്; കവി കണ്ടതാണത്. എന്നാൽ ആ സൂര്യൻ ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. ഈ സൂര്യനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദുര ചീത്തയാക്കിയതെന്നാണ് കവി ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെറുപ്പിന്‍റെ സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവിടെയുദിക്കുന്ന സൂര്യനും അതിനെ പേറേണ്ടി വരുന്നു. 'വിയർപ്പിൽ കടലിൽ ചെന്നസ്തമിക്കുന്നു' എന്ന പ്രയോഗം എത്ര കാവ്യാത്മകവും നൂതനവുമാണ്!. സൂര്യൻ പകലിൽ വിയർക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ?നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന വിയർപ്പിന്‍റെ ചൂടുകൊണ്ട്. സൂര്യന്‍റെ ചൂടിന് കാഠിന്യമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഉയർത്തുന്ന വിയർപ്പ് ലോകത്തെ ഉരുക്കുകയാണ്. കടൽ ആ സൂര്യനെ ഒരു മുട്ട എന്നപോലെ ഉടച്ചു കുടിക്കുന്നു. കവിതയും യഥാർത്ഥ്യവും ഇഴചേർന്ന് ഒന്നാകുന്ന അപൂർവമായ സൗന്ദര്യമാണിവിടെ അനാവൃതമാകുന്നത്.

Grande Chartreuse യിൽ മാത്യു ആർനോൾഡ് എഴുതി:

"Wandering between two worlds,

One dead

The other powerless to be born,

With nowhere yet to rest my head

Like there, on earth I wait forlorn ".

ഞാൻ അലയുന്നത് മരിച്ചവർക്കും ഇനി ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്കും ഇടയിലാണ് ;പക്ഷേ, കാര്യമെന്താണെന്നു വച്ചാൽ എനിക്ക് തല ചായ്ക്കാനിടമില്ല, ഇവരെ പോലെ. ഇവിടെ ഞാൻ ഏകാന്തനായി ഒരവസരം കാക്കുകയാണ്. ജീവിതം ഇനിയും അകലെയാണെന്ന് കവി ധ്വനിപ്പിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്‍റെ ക്രൂരതയും സ്വാർത്ഥതയും കടലിന്‍റെ തിരത്തള്ളലിലും കാണുകയാണ്. കടൽ അതിന്‍റെ ശാന്തത കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു. കടൽ ഒരു ജീവിയാണെങ്കിൽ അതിന്‍റെ മാനസികനിലയിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

"ചെമ്പൻ മുടിയും നീട്ടി

ചുവന്ന നാവും നീട്ടി

വെളുത്ത പല്ലും കാട്ടി

തുറിച്ച കണ്ണുമുരുട്ടി

പതച്ചു പൊന്തുന്നു കടൽ. "

കടലിന്‍റെ ഹിംസാത്മകമുഖം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കവി ഉന്നതമായ തലത്തിലെത്തുകയാണ്. ഏഴുമംഗലത്തിലെ കവിയുടെ നാനാവർണങ്ങൾ ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് 'നിഷേധപർവ്വ'ത്തിലുള്ളത്. മനുഷ്യരിൽ ദൈവവും പിശാചും ഒരുപോലെ കഴിയുന്നവയുകയാണ്. ഇത് ഒരു അഴിയാകുരുക്കാണ്. പകലിനെ സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്.

"കരിഞ്ഞ ചുണ്ടും കുഴിഞ്ഞ കണ്ണും

മങ്ങിയ കാഴ്ചയുമായി

മടമ്പു പൊന്തിയ ഷൂസിൽ

പൊങ്ങച്ചത്തിൻ സഞ്ചിയുമായ്,

കുണുങ്ങി നീങ്ങി

കണ്മഷി പരന്നും

നെറ്റിയിലെ പൊട്ടിത്തിരി മാഞ്ഞും പിന്മുടിയിൽ പൂക്കൾ ചതഞ്ഞും

ഫാക്ടറി വിട്ടുവരും സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ്. "

നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭ്രാന്തമായി ഉത്സുകരാവുന്നു. എന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിലെ പതിതരുടെ വിലാപങ്ങൾ കണ്ട് അവർക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയാനായി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉത്സുകരാവുകയാണ്, ഭ്രാന്തമായി.

"മഞ്ഞ ഞൊറിഞ്ഞും

മഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞും

കുളിരു പകർന്നും

കടലുകളുടെ പടവുകൾ താണ്ടി

പടവുകളുടെ പാലം കേറി

ചക്രവാളത്തിൽ വിളറിയ ചിരിയുമായി

താരകൾ കുത്തുവിളക്ക് കൊളുത്തി."

നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിളറിയ ചിരി ചിരിക്കുന്നത്? അവ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.

തന്‍റെ കാലത്തെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കവി സ്വയം മറന്ന് അതിന്‍റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു:

"വ്രജനാരികൾ നിൻ ചുറ്റും നൃത്തം ചെയ്യുന്നു

നീ, കാളിയനായ്, കാർക്കോടകനായ്,

കടൽപ്രഭുവായ് നിൽക്കുന്നു,

കണ്ണിൽ തീയെരിയുന്നു

തലയിലെ നീലപ്പീലികൾ കരിയുന്നു

ഉടയാടയിൽനിന്നും മഞ്ജിമ ചോർന്നൊഴുകുന്നു

ഓടക്കുഴൽനാദം... !

നിരോധ്! നിരോധ്!

തെരുവിൽ തെണ്ടി നടക്കുന്നു നീ

കുമാരിഗുളികകൾ വിൽക്കാൻ."

കൃഷ്ണൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ സകല തിന്മകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കവി കൃഷ്ണനെ പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയാണ്.

"തിരിച്ചു പോവുക -കണ്ണാ -

കാട്ടിൽ -

ഒരു വള്ളിക്കുടിലിൽ

കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിക്കുക - "

എത്രയോ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ! തീക്ഷ്ണതയുടെ കവിയാണ് എഴുമംഗലം. എല്ലാ പ്രഖ്യാപിത മനോഹാരിതകളെയും കണ്ണുമടച്ച് പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ കവിയല്ല എഴുമംഗലം. അദ്ദേഹം എല്ലാ സ്നിഗ്ദ്ധാനുഭവങ്ങളിലും അതാര്യതകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ കാണുകയാണ്.

പഴയ മഷിപ്പാത്രം തട്ടി മറിച്ചിട്ടു ജീവിതത്തിന്‍റെ സർവത്രികമായ അവസ്ഥയെ ഏതൊരു നിമിഷത്തിലും അനുഭവിക്കുകയാണ്. എല്ലാം അപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണമാക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ ശ്രമങ്ങളിൽ ദുരന്തവും ദുഃഖവുമാണ് ബാക്കിയാവുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് കവി ബോദ്ലേറിനെ പോലെ സൗന്ദര്യാനുഭവത്തിന് മുന്നിൽ സ്നേഹത്തെയും വിഷാദത്തെയും അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരിടുകയാണ് കവി. 'പറയൂ പ്രിയേ?'എന്ന കവിതയിലെ വരികൾ വെളിപാടുപോലെ നമ്മെ ചൂഴുന്നു:

"നിന്‍റെ മാറിലെ പിരമിഡുകൾക്കുള്ളിൽ എത്ര സ്നേഹത്തിൻ ശവം ചീഞ്ഞളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ?

നിന്‍റെ കണ്ണുകളാകും കരിങ്കടലിന്നുള്ളിൽ

എത്രമോഹത്തിൻ കപ്പൽ താണുപോയിട്ടുണ്ടാവും!

നിന്‍റെയീ വിഷഫലം പോലുള്ള ചുണ്ടിൽ ചുംബി-

ച്ചെത്ര സ്നേഹത്തിൻ നറുശലഭം ചത്തിട്ടുണ്ടാം!

നിന്‍റെ നോട്ടമാം മിന്നൽപ്പിണർ പായവേ ചുറ്റും

എത്ര പ്രേമത്തിന്നിയ്യാംപാറ്റകൾ ചിറകറ്റു!

നിന്‍റെ പുഞ്ചിരിയുടെ തേൻനിലാവലനഞ്ഞേ -

റ്റെത്ര മാനസത്തിലെ മാമ്പൂക്കൾ കരിഞ്ഞാവോ?

നിന്‍റെ ശീതള വിഷസ്പർശനത്താലെ മന്നി-

ലെത്ര മാസ്മരമയിൽപ്പീലികൾ കൊഴിഞ്ഞാവൂ ?

നീ പ്രിയേ! പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവർക്കേ കും നിൻ

പുഞ്ചിരിയമൃതമോ, വിഷമോ വിഷാദമോ?"

എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്? മലയാളത്തിന്‍റെ കാല്പനിക കവികളുടെ മഷിപ്പാത്രം തട്ടിമറിച്ചിട്ട് കവി മറ്റൊരു ചായക്കൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു. നമ്മൾ കേൾക്കാനാഗ്രഹിച്ചത്, സങ്കല്പിച്ചത്, പരിചിതമായത് പറയാനല്ല ഇവിടെ കവി താൽപര്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആത്മാവിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഭൂതകാലദുഃഖമാണ്. പ്രേമവും ഒരു ചതിയാണ്. 'സ്നേഹത്തിൽ ശവം' എന്ന പ്രയോഗം ഒരു കവിയുടെ മാത്രം നിരീക്ഷണമായി കാണേണ്ട. അത് ഒരു സമൂഹികജീവിതപ്രക്രിയയിൽ അവശിഷ്ടമായി തീരുന്ന മനുഷ്യാനുഭവമാണ്. എത്രയൊക്കെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിയാലും ഈ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നത് സ്നേഹത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടികളുടെ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും. എഴുമംഗലത്തിന്‍റെ കണ്ണാടി, വസ്തുവിന്‍റെ പുറംഭാഗമല്ല പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നത്, ആന്തരജീവിതമാണ്. എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളുടെയും അടിയിലുള്ള വഞ്ചനയുടെ ആഴവും നിഷ്ഫലതയുടെ മുറിവുകളും ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ വരച്ചിടുന്നു. അസുഖകരമായ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച കവിയല്ല എഴുമംഗലം.