നാടകം കണ്ണിന്‍റെ കല തന്നെ: രാജൻ ചെറുവാട്ട്

നാടകം കണ്ണിന്‍റെ കലയാണണ്, ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാണിച്ചുതരൂ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്
Drama is the art of eyes

ആദ്യ വായന എന്ന കളിക്കളത്തിന്‍റെ പ്രതിമാസ പരിപാടിയിൽ തയ്യുള്ളതിൽ രാജൻ വായിച്ചവതരിപ്പിച്ച ജലനടനം എന്ന എന്ന നാടകത്തെ വിലയിരുത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാജൻ ചെറുവാട്ട്.

വടകര: നാടകം കണ്ണിന്‍റെ കലയാണെന്നും, ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാണിച്ചുതരൂ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും നാടകകൃത്തും നടനുമായ രാജൻ ചെറുവാട്ട്. ആദ്യ വായന എന്ന കളിക്കളത്തിന്‍റെ പ്രതിമാസ പരിപാടിയിൽ തയ്യുള്ളതിൽ രാജൻ വായിച്ചവതരിപ്പിച്ച ജലനടനം എന്ന എന്ന നാടകത്തെ വിലയിരുത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വി.കെ. പ്രഭാകരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടി. ദാമോദരൻ, ടി.കെ. വിജയരാഘവൻ, ടി.ജി. മയ്യണ്ണൂർ, റൂബി, ടി. രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ.പി. സുനിൽ കുമാർ, ബാബു പറമ്പത്ത്, വി. മോഹൻദാസ്, പുറന്തോടത്ത് സുകുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

