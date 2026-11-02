Literature

കുഴൂർ വിത്സന്‍റെ വയലറ്റിനുള്ള കത്തുകളുടെ ഇംഗ്ലിഷ് പരിഭാഷ പ്രകാശനം ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ

വയലറ്റിനുള്ള കത്തുകൾ' ഇതിനോടകം നാലു പതിപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
English translation of Kuzhur Wilson’s ‘Letters to Violet’ released at the Sharjah Book Festiva

കുഴൂർ വിത്സൺ, പി. ഷൈമ 

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ഷാർജ: കവി കുഴൂർ വിത്സന്‍റെ പ്രശസ്തമായ 'വയലറ്റിനുള്ള കത്തുകൾ' എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന്‍റെ ഇംഗ്ലിഷ് പതിപ്പ് 'ലെറ്റേഴ്സ് ടു വയലറ്റ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും. നവംബർ 11 ന് വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ഹാൾ നമ്പർ 7 റൈറ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലാണ് പ്രകാശനം. കവി ചിഞ്ചു റോസ സോർബ 'ലെറ്റേഴ്സ് ടു വയലറ്റ്' പ്രകാശനം ചെയ്യും. പി. ഷൈമയാണു പുസ്തകത്തിന്‍റെ പരിഭാഷക.

സൈകതം ബുക്സ് 2016 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'വയലറ്റിനുള്ള കത്തുകൾ' ഇതിനോടകം നാലു പതിപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകമാണ് 2016 ൽ കുഴൂർ വിത്സന് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ലിറ്ററേച്ചർ യൂത്ത് ഐക്കൺ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തത് .

ഇംഗ്ലിഷിനു പുറമെ സ്പാനിഷിലേക്കും വയലറ്റിനുള്ള കത്തുകൾ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആമസോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ 'ലെറ്റേഴ്സ് ടു വയലറ്റ്' ലഭ്യമാണ്. വയലറ്റിനുള്ള കത്തുകൾ ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ സൈകതം സ്റ്റാളിൽ (ZD10) ലഭ്യമാകും.

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