മുരളി ചീരോത്ത്

Libraries are the heart of a community

എന്നത് കേവലമൊരു ചൊല്ലല്ല. അതിന് ഒരുപാട് അർഥതലങ്ങളുണ്ട്. ലൈബ്രറികള്‍ എന്നത് സമൂഹത്തെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ഇടങ്ങളാണ്. എ. രാമചന്ദ്രന്‍ തന്‍റെ കലാസൃഷ്ടികള്‍ക്കായി കേരളത്തില്‍ ഒരു മ്യൂസിയം തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്ന സമയത്താണ്, ഒരു സംഭാഷണത്തിനിടെ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിശാലമായ ലൈബ്രറി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. തന്‍റെ ആരോഗ്യം മോശമായി വരികയാണെന്നും വിപുലമായ ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരം ഇനി കലാഗവേഷകര്‍ക്കും ആസ്വാദകര്‍ക്കും ഗുണപരമായ രീതിയില്‍ ഒരിടത്ത് എത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാപുസ്തക ലൈബ്രറികളിലൊന്നാണിത് എന്നതിനാല്‍ തന്നെ അക്കാദമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ഒരു ക്യൂറേറ്റഡ് ലൈബ്രറി വലിയ മുതല്‍ക്കൂട്ടാണ്.

കലയ്ക്കും കലാചരിത്രത്തിനുമായി സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി എന്നത് നമ്മുടെ സാംസ്‌കാരിക സ്മൃതികളുടെയും സര്‍ഗാത്മകമായി നമ്മള്‍ ആർജിച്ചെടുത്ത വികാസ പരിണാമങ്ങളുടെയും കൂടി ഒരു രേഖയാണ്. ഓരോ ലൈബ്രറിയും അറിവ് തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്; അതില്‍ നമ്മള്‍ ആശയങ്ങളും ദര്‍ശനങ്ങളും കാഴ്ചകളും ചിന്തകളുമായി മുഖാമുഖം വരുന്നു. ഒരു ലൈബ്രറിയില്‍ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ഒരുതരത്തില്‍ ഒരു മനനമാണ്. എ. രാമചന്ദ്രന്‍റെ ലൈബ്രറി അദ്ദേഹം തന്നെ രൂപകല്‍പന ചെയ്ത ഷെല്‍ഫുകള്‍ സഹിതം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ നിന്നു വേണം കാണാന്‍. ഇത് ഒരേസമയം കലയിലെ ചരിത്രത്തിനും വര്‍ത്തമാനത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പാലമാണ്.

വായന ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം കൂടിയാണ്. അതായത് വായനയ്ക്ക് ഒരു രാഷ്‌ട്രീയമുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ലൈബ്രറി കൊച്ചിയിലെ ദര്‍ബാര്‍ ഹാള്‍ ആര്‍ട്ട് സെന്‍ററില്‍ വരുമ്പോള്‍ അത് വായനയുടെ രാഷ്‌ട്രീയത്തിന് കൂടിയാണ് ശക്തിപകരുന്നത്. ധ്യാനചിത്ര എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷ്വല്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ ലാബിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പുരസ്‌കാരങ്ങളടക്കമുള്ള മറ്റ് അമൂല്യ വസ്തുക്കളും രാമചന്ദ്രന്‍റെ കുടുംബം ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്തവയാണ്. അവ രാമചന്ദ്രന്‍ എന്ന കലാകാരനെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ഒരു ജാലകം കൂടിയാണ്.

ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തന്‍റെ കലാപരിശീലനത്തിന് ഒരു ബൗദ്ധിക മാനം നല്‍കുക എന്നതും സര്‍ഗാത്മക പ്രവര്‍ത്തനമാണ് എന്ന് ഈ ലൈബ്രറി നമ്മളെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, അതിന് ഒരേസമയം പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ ഒരു ചരിത്രപരതയുണ്ടുതാനും.

പതിവായി സ്‌കെച്ചിങ്ങും പെയിന്‍റിങ്ങും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കലാപുസ്തകങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ വായിച്ചറിയാനും ഏറെ സമയം ചെലവഴിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു രാമചന്ദ്രന്‍. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ പുസ്തകം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ അവ ലൈബ്രറിയില്‍ നിന്നും എടുത്ത് വായിക്കാറായിരുന്നു പതിവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബം ഓര്‍ക്കുന്നു. പിന്നീടദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി വാങ്ങാന്‍ തുടങ്ങി, പ്രത്യേകിച്ചും തനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍. അങ്ങിനെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ കലയിലെ വിവിധ കാലങ്ങളെയും ദേശങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പുസ്തകശേഖരം തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. അതായാത്, ഒരു കലാകാരന്‍റെ വിയര്‍പ്പിന്‍റെയും ധിഷണയുടെയും പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് ഈ ലൈബ്രറി. എന്തിനും ഒരു രൂപകല്പനാ സൗന്ദര്യം വേണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമുള്ള രാമചന്ദ്രന്‍ ന്യൂദല്‍ഹിയിലെ തന്‍റെ സ്റ്റുഡിയോയിലും സ്വീകരണമുറിയിലും ഈ പുസ്തകങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കാനായി പ്രത്യേക പുസ്തക ഷെല്‍ഫുകള്‍ പോലും രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കലാപ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ പോലെത്തന്നെ, ഓരോ പുസ്തകവും സസൂക്ഷ്മം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ലൈബ്രറി, ഒരു കലാകാരന്‍ കലാചിന്തകന്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ എ. രാമചന്ദ്രന്‍റെ സര്‍ഗാത്മകവും ബൗദ്ധികവുമായ ഔന്നത്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. രാമചന്ദ്രന്‍ എന്ന കലാകാരന്‍റെയും മനുഷ്യന്‍റെയും അധ്യാപകന്‍റെയും നിരവധി അടരുകളുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വെളിച്ചംവീശുന്നവയാണ് ഇവ.