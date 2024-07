Though lovers be lost, love shall not (സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സ്നേഹം ശേഷിക്കും) എന്ന് ഡിലൻ തോമസ് എഴുതിയതു പോലെയാണെങ്കിൽ, ഇത് മരണത്തിന്‍റെ പുസ്തകമല്ല; മറിച്ച്, മരണമില്ലാത്ത പ്രണയത്തിന്‍റെ പുസ്തകമാണ്. ലോക സാഹിത്യത്തിൽ ക്ലാസിക് എന്നു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പ്രണയകാവ്യങ്ങളെല്ലാം വിരഹവും വിയോഗവും നിറയുന്ന വേർപാടിന്‍റെ പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതുമൊരു പ്രണയകാവ്യമാണ്. ഷേക്ക്സ്പിയറിയൻ ട്രാജഡികളില്ലെങ്കിൽ വില്യം ഷേക്ക്സ്പിയർ എവിടെ!