25 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു, 70 വോട്ടർമാർക്ക് ഒരാൾ

ന്യൂഡൽഹി: കേരളം, അസം, പുതുച്ചേരി, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനും 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുമുള്ള തീയതികൾ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ (ഇസിഐ) പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ 25 ലക്ഷത്തിലധികം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു.
5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ / കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ വോട്ടർമാർ 17.4 കോടിയിലധികമാണ്. അതായത്, ഓരോ 70 വോട്ടർമാർക്കും ഏകദേശം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിലാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്രമരഹിതവും പ്രലോഭനരഹിതവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന 25 ലക്ഷത്തിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഏകദേശം 15 ലക്ഷം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 8.5 ലക്ഷം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 40,000 കൗണ്ടിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 49,000 മൈക്രോ ഒബ്സർവർമാർ, 21,000 സെക്റ്റർ ഓഫീസർമാർ, കൗണ്ടിങ്ങിനായി 15,000 മൈക്രോ ഒബ്സർവർമാർ, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2.18 ലക്ഷത്തിലധികം ബിഎൽഒമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീൽഡ് തല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, ഫോൺ കോളിലൂടെയും ഇസിനെറ്റ് ആപ്പിലെ ബുക്ക്- എ- കോൾ ടു ബിഎൽഒ സൗകര്യത്തിലൂടെയും വോട്ടർമാർക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. ഡിഇഒ/ ആർഒ തലത്തിൽ ഏത് പരാതിയും/ അന്വേഷണവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് +91 (എസ്ടിഡി കോഡ്) 1950 എന്ന കോൾ സെന്റർ നമ്പറും ലഭ്യമാണ്.
1951ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 28 എയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, വിന്യസിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഉള്ളവരായി കണക്കാക്കും.
പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കമ്മിഷന്റെ കണ്ണും കാതുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് 832 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി 1,111 കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 557 പൊതു നിരീക്ഷകർ, 188 പോലീസ് നിരീക്ഷകർ, 366 ചെലവ് നിരീക്ഷകർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിന്യസിക്കപ്പെട്ട മിക്ക കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരും ഇതിനകം തന്നെ അവരുടെ നിയുക്ത നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിരീക്ഷകർ അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതാണ്. സ്ഥാനാർഥികൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി, അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നിരീക്ഷകർ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും