കോട്ടയം: സ്ഥാനാർഥികളെ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച് കോൺഗ്രസ്. സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിനായി ഡൽഹിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന യോഗം മാറ്റി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതുയുഗ യാത്ര അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം സ്ഥാനാർഥിപ്രഖ്യാപനം നടത്താനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. മാർച്ച് ആദ്യ വാരത്തിലായിരിക്കും ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറതതു വിടുക.
നേരത്തേ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പ്രചാരണം നേരത്തേ ആരംഭിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഇതു വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചാണ് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം നീട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത്.
സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തവർ പാർട്ടി വിടാനുള്ള സാധ്യതയും നേതൃത്വം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പുതുയുഗ യാത്രയ്ക്കിടെ പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി മാറുന്നത് വലിയ പ്രതിച്ഛായാ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പട്ടിക പുറത്തു വിടാൻ വൈകിക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.