ബിഹാറിൽ കൊട്ടിക്കലാശം; ജനഹിതം തേടി നേതാക്കൾ, വിധിയെഴുത്ത് വ്യാഴാഴ്ച

പ​​​റ്റ്ന: രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ബിഹാറിലെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുളള പരസ്യപ്രചാരണം ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ അവസാനിക്കും. പറ്റ്ന അടക്കം 18 ജില്ലകളിലെ 121 സീറ്റുകളിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച വിധിയെഴുതുന്നത്. തേജസ്വി യാദവ് നയിക്കുന്ന മഹാസഖ്യത്തിന് ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബിഹാറിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് മുൻതൂക്കമെന്നുളള സർവെ ഫലങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തേജസ്വി യാദവിനുളള ജനപിന്തുണ തള്ളിക്കളയാൻ ആകില്ല.

2020ൽ 121ൽ 61 സീറ്റ് മഹാസഖ്യം നേടിയിരുന്നു. പരസ്യപ്രചാരണത്തിന് കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കെ.സി. വേണുഗോപാലും ബിഹാറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിലും ഇരുനേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. അതേസമയം ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി അമിത് ഷായും, ജെ.പി. നദ്ദയും ബിഹാറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

243 അം​​​ഗ നി​​​യ​​​മ​​​സ​​​ഭ​​​യി​​​ൽ 18 ജി​​​ല്ല​​​ക​​​ളി​​​ലാ​​​യി 121 മ​​​ണ്ഡ​​​ല​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലാ​​​ണ് ആ​​​ദ്യ​​​ഘ​​​ട്ട​​​ വോ​​​ട്ടെ​​​ടു​​​പ്പ്. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ 122 സീ​​​റ്റു​​​ക​​​ളി​​​ൽ 11നാ​​​ണു വോ​​​ട്ടെ​​​ടു​​​പ്പ്. വോ​​​ട്ടെ​​​ണ്ണ​​​ൽ ഈമാസം14ന് നടക്കും. മ​​​ഹാ​​​സ​​​ഖ്യ​​​ത്തി​​​ന്‍റെ പ്ര​​​ധാ​​​ന പ്ര​​​ചാ​​​ര​​​ക​​​നും മു​​​ഖ്യ​​​മ​​​ന്ത്രി സ്ഥാ​​​നാ​​​ർ​​​ഥി​​​യു​​​മാ​​​യ തേ​​​ജ​​​സ്വി യാ​​​ദ​​​വി​​​ന് ദി​​​വ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​യി വി​​​ശ്ര​​​മ​​​മി​​​ല്ലാ​​​ത്ത പ​​​രി​​​പാ​​​ടി​​​ക​​​ളാ​​​ണ്. എ​​​ഐ​​​എം​​​ഐ​​​എം, ജ​​​ൻ​​​ശ​​​ക്തി ജ​​​ന​​​താ​​​ദ​​​ൾ, ജ​​​ൻ​​​സു​​​രാ​​​ജ് പാ​​​ർ​​​ട്ടി എ​​​ന്നി​​​വ​​​യു​​​ടെ നേ​​​താ​​​ക്ക​​​ളും പ്ര​​​ചാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ൽ സ​​​ജീ​​​വ​​​മാ​​​ണ്.

