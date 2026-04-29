കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് എന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ | Live Updates

കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് അധികാരം പിടിക്കുമെന്ന് വിവിധ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു. പരമാവധി 90 സീറ്റ് വരെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വിവിധ ഏജൻസികൾ നടത്തിയ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രകാരം എൽഡിഎഫിന് പരമാവധി 68 സീറ്റ് വരെയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്.
എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം വട്ടവും അധികാരത്തിലേറുമെന്ന് ഇതുവരെ ഫലം വന്ന ഒരു എക്സിറ്റ് പോളിലും പ്രവചനമില്ല. അതേസമയം, യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെങ്കിലും, തരംഗമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സൂചനകളും പൊതുവേ ലഭിക്കുന്നു.
ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎ കേരളത്തിൽ സീറ്റൊന്നും നേടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ചില എക്സിറ്റ് പോളുകൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പരമാവധി അഞ്ച് സീറ്റ് വരെ നേടാനുമുള്ള സാധ്യതയും വ്യത്യസ്ത എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.
മറ്റു സംസ്ഥാന - കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശ നിയമസഭകളിലേക്കു നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച്, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെയും അസമിൽ ബിജെപിയും അധികാരം നിലനിർത്തും. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബിജെപി അധികാരം പിടിക്കുമെന്നും പ്രവചനം.