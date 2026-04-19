കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്‍റെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം; ചാനലിനെ കേസില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ പൊലീസിന്‍റെ ശ്രമമെന്നാരോപണം

പൊലീസിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് പരാതിക്കാരനായ എ.എ. ഷുക്കൂര്‍.
K.C. Venugopal's morphed image; Police allege attempt to remove channel from case

കെ.സി. വേണുഗോപാൽ

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കൂടി അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനും സ്വഭാവഹത്യ ചെയ്യാനുമായി മോര്‍ഫു ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് വ്യാജ പോസ്റ്റുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കൈരളി ചാനലിനെതിരേയുള്ള കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ പൊലീസിന്‍റെ ശ്രമം. മുന്‍ എംഎല്‍എയും കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്‍റുമായ എ.എ. ഷുക്കൂര്‍ ആലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത് പൊലീസിന് പരാതി നല്‍കിയതു പ്രകാരമാണ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തത്.

ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനുദ്ദേശം വെച്ച് വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കിയാല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ തടവും പിഴയും ചുമത്താവുന്ന വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണെന്ന് കാണിച്ച് പൊലീസിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് പരാതിക്കാരനായ എ.എ. ഷുക്കൂര്‍.

