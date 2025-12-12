തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഫലമറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, വോട്ടെണ്ണൽ രാവിലെ 8 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 244 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. കൂടാതെ 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റല് ബാലറ്റുകള് എണ്ണുന്നത് അതത് ജില്ലാ കലക്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തില് കലക്റ്ററേറ്റുകളിലായിരിക്കും.
ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വോട്ടെണ്ണൽ ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിലെ കേന്ദ്രത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പോസ്റ്റല് ബാലറ്റുകള് അതത് വരണാധികാരികളുടെ ടേബിളില് എണ്ണും.
ആദ്യം തപാൽ വോട്ട് വരണാധികാരിയുടെ ടേബിളില് പോസ്റ്റല് ബാലറ്റാണ് ആദ്യം എണ്ണുന്നത്. തുടര്ന്ന് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളിലെ വോട്ടുകള് എണ്ണും. കണ്ട്രോള് യൂണിറ്റില്നിന്ന് ആദ്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർഥികളുടെ വോട്ടുനില ലഭിക്കും. തുടര്ന്ന്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർഥികളുടെയും ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർഥികളുടെയും വോട്ടുവിവരം കിട്ടും. ഓരോ കണ്ട്രോള് യൂണിറ്റിലെയും ഫലം അപ്പോള്ത്തന്നെ കൗണ്ടിങ് സൂപ്പര്വൈസര് രേഖപ്പെടുത്തി വരണാധികാരിക്കു നല്കും.
ഒരു വാര്ഡിലെ പോസ്റ്റല് ബാലറ്റുകളും എല്ലാ ബൂത്തുകളിലെയും വോട്ടുകളും എണ്ണിത്തീരുന്ന മുറയ്ക്ക്, അതത് തലത്തിലെ വരണാധികാരി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. വരണാധികാരി അനുവദിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ മാത്രമേ വോട്ടെണ്ണല് കേന്ദ്രത്തില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. കൗണ്ടിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്, സ്ഥാനാര്ഥികള്, ഇലക്ഷന് ഏജന്റുമാര്, കൗണ്ടിങ് ഏജന്റുമാര് എന്നിവര്ക്കാണ് വോട്ടെണ്ണല് കേന്ദ്രത്തില് പ്രവേശിക്കാന് അനുവാദമുള്ളത്.