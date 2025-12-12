Election

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഫലമറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, വോട്ടെണ്ണൽ രാവിലെ 8 മുതൽ

പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നണികൾ
kerala local body election results tomarrow

വോട്ടെണ്ണൽ രാവിലെ 8 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 244 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. കൂ​ടാ​തെ 14 ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പോ​സ്റ്റ​ല്‍ ബാ​ല​റ്റു​ക​ള്‍ എ​ണ്ണു​ന്ന​ത് അ​ത​ത് ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്റ്റ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ക​ലക്റ്റ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും.

ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണൽ ബ്ലോ​ക്ക് ത​ല​ങ്ങളിലെ കേ​ന്ദ്രത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ല്‍ ബാ​ല​റ്റു​ക​ള്‍ അ​ത​ത് വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ടേ​ബി​ളി​ല്‍ എ​ണ്ണും.

ആദ്യം തപാൽ വോട്ട് വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ടേ​ബി​ളി​ല്‍ പോ​സ്റ്റ​ല്‍ ബാ​ല​റ്റാണ് ആദ്യം എണ്ണുന്നത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് വോ​ട്ടി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ എ​ണ്ണും. ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ യൂ​ണി​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​ദ്യം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​നി​ല ല​ഭി​ക്കും. തു​ട​ര്‍ന്ന്, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ജി​ല്ലാ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും വോ​ട്ടു​വി​വ​രം കി​ട്ടും. ഓ​രോ ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ യൂ​ണി​റ്റി​ലെ​യും ഫ​ലം അ​പ്പോ​ള്‍ത്ത​ന്നെ കൗ​ണ്ടി​ങ് സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്കു ന​ല്‍കും.

ഒ​രു വാ​ര്‍ഡി​ലെ പോ​സ്റ്റ​ല്‍ ബാ​ല​റ്റു​ക​ളും എ​ല്ലാ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും വോ​ട്ടു​ക​ളും എ​ണ്ണി​ത്തീ​രു​ന്ന മു​റ​യ്ക്ക്, അ​ത​ത് ത​ല​ത്തി​ലെ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മേ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. കൗ​ണ്ടി​ങ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​ഷ​ന്‍ അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍, ഇ​ല​ക്‌​ഷ​ന്‍ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ര്‍, കൗ​ണ്ടി​ങ് ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ള​ത്.

