വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ സ്ഥാനാർഥി മരിച്ചു; പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു
മരിച്ചത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി സി.എസ്. ബാബു
കൊച്ചി: വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ സ്ഥാനാര്ഥി അന്തരിച്ചു. എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിലെ പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാര്ഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി സി.എസ്. ബാബുവാണ് അന്തരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്ന്നായിരുന്നു അന്ത്യം.
പിറവം മര്ച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റാണ് സി.എസ്. ബാബു. ബാബുവിന്റെ മരണത്തെ തുടര്ന്ന് പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാര്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വിഴിഞ്ഞം വാർഡിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിൻ ഫ്രാൻസിസ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതേതുടര്ന്ന് വിഴിഞ്ഞം വാര്ഡിലെ വോട്ടെടുപ്പും മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ ഓട്ടോ ഇടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം.