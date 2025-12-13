Election

മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് ഒരേ ഒരു വോട്ട്

എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ ഫിറോസ് ഖാനാണ് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടത്
mannarkad ldf independent candidate got only one vote

ഫിറോസ് ഖാൻ

Updated on

പാലക്കാട്: മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയിലെ ഒന്നാം വാർഡായ കുന്തിപ്പുഴയിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് ഒരു വോട്ട് മാത്രം. എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ ഫിറോസ് ഖാനാണ് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടത്. മുസ്‌ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി കെ.സി. അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് 301 വോട്ട് നേടി ഈ വാർഡിൽ നിന്നും വിജയിച്ചത്.

വെൽവെയർ പാർട്ടി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി 179 വോട്ടും ബിജെപി 8 വോട്ടും നേടി. ഇതേ വാർഡിലെ മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി 69 വോട്ടും നേടി. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിക്ക് ലഭിച്ച വോട്ട് പോലും ഫിറോസ് ഖാന് നേടാനായില്ല. എൽഡിഎഫും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും തമ്മിൽ‌ ധാരണയെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. ടിവി ചിഹ്നത്തിലാണ് ഫിറോസ് ഖാൻ മത്സരിച്ചത്.

local body election
mannarkad

