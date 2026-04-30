കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിനു സാധ്യത; മെട്രൊ വാർത്താ പോൾ സർവേ

കൊച്ചി: കേരളം ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനു മുൻതൂക്കമെന്ന് മെട്രൊ വാർത്ത നടത്തിയ പോൾ സർവേയിൽ വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ജനവികാരം അളന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയ സർവേയിൽ യുഡിഎഫ് കേവല ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്ന് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
പ്രധാന പ്രവചനങ്ങൾ:
യുഡിഎഫ്: 75 മുതൽ 80 വരെ സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തുമെന്ന് സർവേ.
എൽഡിഎഫ്: ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകക്ഷിയായ എൽഡിഎഫ് 65 മുതൽ 68 വരെ സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
എൻഡിഎ: ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന് 0 മുതൽ 3 വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.
കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണെന്നാണ് മെട്രൊ വാർത്തയുടെ ഈ സമഗ്ര സർവേ ഫലം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. കടുത്ത മത്സരമാണ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും നടക്കുന്നതെങ്കിലും, വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കൃത്യമായ ചിത്രം അറിയാൻ മേയ് നാലിന് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ജനവിധി ജനാധിപത്യം എന്നതാണ് മെട്രൊ വാർത്തയുടെ സർവേ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം.