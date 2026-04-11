ഇരുപത്തിരണ്ടു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ വോട്ടിങ് നേരിൽ കണ്ടു

കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ (ഇസിഐ) 2026ലെ അന്താരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സന്ദർശക പരിപാടിയുടെ (ഐഇവിപി) ഭാഗമായി 22 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 38 അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ വ്യാപ്തി, കൃത്യത, ഊർജസ്വലത എന്നിവ നേരിട്ടു കണ്ടതോടെ കേരളം, പുതുച്ചേരി, അസം എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആഗോള ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.
"ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു യഥാർഥ ഉത്സവം' എന്ന് അനുഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റെക്കോഡ് വോട്ടർ പങ്കാളിത്തം, സൂക്ഷ്മമായ ആസൂത്രണം, ഇസിഐയുടെ സുഗമമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പ് എന്നിവയിൽ പ്രതിനിധികൾ പ്രശംസ പ്രകടിപ്പിച്ചു. "ഇന്ത്യൻ വോട്ടിങ്, ഇത് മുഴുവൻ ലോകത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു യഥാർഥ ഉത്സവമാണ്, വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളുടെ ആവേശമാണ് എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ, ഇത് ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ്, ശരിയായി ചെയ്തു' എന്ന് ക്രൊയേഷ്യയുടെ പ്രതിനിധി ബ്രാനിമിർ ഫർക്കസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികൾ ആരംഭിച്ചത് വോട്ടിങ് സാമഗ്രികളുടെ ഡിസ്പാച്ച്, വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അവർ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും ചിട്ടയായ നീക്കവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ലോജിസ്റ്റിക്സും നിരീക്ഷിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തലേദിവസവും വോട്ടെടുപ്പു ദിവസവും നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ സന്ദർശിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരുമായും സംസ്ഥാന പൊലീസ് നോഡൽ ഓഫിസർമാരുമായും പ്രതിനിധികൾ സംവദിച്ചു. പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ 100% വെബ്കാസ്റ്റിങ് നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച സിഇഒ ഓഫിസുകളിലെ സിസിടിവി കൺട്രോൾ റൂമുകളും അവർ സന്ദർശിച്ചു, അവയെ "സുതാര്യതയുടെ ശക്തമായ സ്തംഭം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. "ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ തീർച്ചയായും പഠിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ' മെക്സിക്കോ പ്രതിനിധി യുക്-കിബ് എസ്പാഡാസ് അങ്കോണ പറഞ്ഞു.
വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം രാവിലെ പ്രതിനിധികൾ മോക്ക് പോളുകൾ നിരീക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന്, ഈ 22 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ അസമിലെ (കാമ്രൂപ് മെട്രോ, കാമ്രൂപ് റൂറൽ), കേരളം (കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം), പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രത്യേകം സന്ദർശിച്ച് യഥാർഥ പോളിങ് പ്രക്രിയ വീക്ഷിച്ചു.
വോട്ടർമാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള റാമ്പുകൾ, വീൽചെയറുകൾ, വളണ്ടിയർമാർ, ക്രെഷ് സൗകര്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകളും ദിവ്യാംഗരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ സമഗ്രവും പങ്കാളിത്തപരവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സവിശേഷതകളെ അവർ അഭിനന്ദിച്ചു. "ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ' എന്നാണ് കെനിയ പ്രതിനിധി ഫാഹിമ അറഫത്ത് അബ്ദുള്ള വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
"പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ക്രമീകരണം മികച്ചത്. അവിടെയെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നു, വീൽചെയർ, ക്രെഷ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ മതിപ്പുണ്ട് ' - നമീബിയ പ്രതിനിധി പൗലസ് ഷിഗ്വേധ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രതിനിധികൾ ജില്ലാതല മാധ്യമ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും വെബ്കാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെയുള്ള വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തുടർച്ചയായ മേൽനോട്ടത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ ഡ്രൈവുകളിലും അവർ പങ്കെടുത്തു.
""ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങളിലൊന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളുടെ ഉപയോഗമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാനും അത് എങ്ങനെ അവിടെ നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് കാണാനും കഴിയും, ഇതൊരു ഉത്സവം പോലെയാണ്, ഇതായിരിക്കണം ആത്മാവ് ''- സിയറ ലിയോൺ രാജ്യ പ്രതിനിധി അബൂബക്കർ മഹ്മൂദ് കൊറോമ പറഞ്ഞു.
പുതുച്ചേരിയിലെ ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡുകൾ, ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണം, സ്വാഗത റോബോട്ട്, നിള പോലുള്ള നൂതന സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മെച്ചപ്പെട്ട ജാഗ്രതാ നടപടികൾ പ്രതിനിധികളെ ആകർഷിച്ചു. കേരളത്തിൽ, അവർ ജെസ് സീ പോളിങ് ബൂത്ത് സന്ദർശിക്കുകയും ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആവേശത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അസമിലെ കാമരൂപിൽ എത്തിയ പ്രതിനിധികൾ കൈയടിക്കുകയും പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ആരോഗ്യ പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
സുഗമമായ പോളിങ് നടത്തിയതും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനവും സന്ദർശന സംഘങ്ങളിൽ ശക്തമായ മതിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വ്യാപ്തിയും മഹത്വവും കാണാൻ അവസരം നൽകിയതിന് അവർ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സുതാര്യത, ഉൾക്കൊള്ളൽ, മികവ് എന്നിവയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ അഭിനന്ദിച്ചു. "ലോകം പലതും പഠിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ സമാനതകളില്ലാത്ത തോതിൽ, യഥാർഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവമായ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുടരുന്നു'- അവർ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനെജ്മെന്റ് ബോഡികളുമായും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണവും ഇടപെടലും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന സംരംഭമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇലക്ഷൻ വിസിറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടക്കൂട്, സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രവർത്തന ഘടന എന്നിവയുടെ സമഗ്രമായ ഒരു അവലോകനം ഈ പരിപാടി വിവിധ രാജ്യ പ്രതിനിധികൾക്കു നൽകുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനെജ്മെന്റിലെ മികച്ച രീതികളും നൂതനാശയങ്ങളും പ്രതിനിധികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.