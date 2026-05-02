പയ്യന്നൂരിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പി.വി. അൻവർ

കണ്ണൂർ: ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൽ നിന്നും സിപിഎം നേതാക്കൾ പണം തട്ടിയെടുത്തെന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നിലമ്പൂർ മുൻ എംഎൽഎയും ബേപ്പൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ പി.വി. അൻവർ. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ വെള്ളൂരിലെ വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ബന്ധം അടുത്തിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതിനു പിന്നാലെ അൻവർ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ.
അരമണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങൾ ഇരുവരും സംസാരിച്ചതായാണ് വിവരം. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് അൻവർ നേരത്തെയും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.