ഒറ്റ ബൂത്തിൽ നിന്നും 340 പേരുടെ പേര് വെട്ടി ബംഗാളിലെ ബാസിർഹട്ട് നോർത്ത് നിയമസഭാ മണ്ഡലം

കൊൽക്കത്ത: ബംഗാളിലെ ബാസിർഹട്ട് നോർത്ത് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ബൂത്തിൽ നിന്നു മാത്രം 340 വോട്ടർമാരുടെ പേരു വെട്ടിയത് വൻ വിവാദമാകുന്നു. ബൂത്ത് ലവൽ ഓഫീസർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ പേരുകളാണ് വെട്ടി മാറ്റിയത്. അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സപ്ലിമെന്ററി പട്ടികയെ ചൊല്ലിയാണ് കനത്ത വിവാദം.
ബോറോ ഗോബ്ര ഗ്രാമത്തിലെ അഞ്ചാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ നിന്നുള്ള 340 വോട്ടർമാരുടെ പേരുകളാണ് സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായത്. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസറായ എംഡി ഷാഫിയുൾ ആലമിന്റെ പേരു പോലും ഒഴിവാക്കി വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്നും കൂട്ടത്തോടെ നീക്കം ചെയ്തതോടെ നൂറിലധികം ആളുകൾ വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങി. ഒരു പ്രത്യേക സമുദായാംഗങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം.