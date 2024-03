മോചനദ്രവ്യം നൽകിയില്ല; തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 5 വയസുകാരിയെ അക്രമിസംഘം കൊലപ്പെടുത്തി

5 yr old girl was allegedly kidnapped and killed after her family failed to pay ransom

ആഗ്ര: മോചനദ്രവ്യം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അഞ്ച് വയസുകാരിയെ അക്രമിസംഘം കൊലപ്പെടുത്തി. ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തോട് സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പല്ലവി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. കടം തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന ഇതേ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു പല്ലവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. മകളെ കാണാതായതോടെ വീട്ടുകാർ സംഭവം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 2 പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിലും തുടർന്നുള്ള കൊലപാതകത്തിലും പങ്കുണ്ടെന്ന് ഇവർ സമ്മതിച്ചു.