ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിക്ക് 3 ജീവപര്യന്തം

accused gets 3 life sentences for wife and children murder kollam

കൊല്ലം: ഭാര്യയെയും 2 മക്കളെയും വിഷം കുത്തിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പ്രതിക്ക് 3 ജീവപര്യന്തം തടവും 6 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി. മണ്‍റോ തുരുത്ത് പെരുങ്ങാലം എറോപ്പില്‍ വീട്ടില്‍ അജി എന്ന എഡ്വേഡ് (45) നെയാണ് കൊല്ലം നാലാം അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. 2021 മേയ് 11-നായിരുന്നു കുണ്ടറ കേരളപുരം ഇടവട്ടത്തെ വീട്ടില്‍ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഭാര്യക്ക് വേറെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയമാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. എഡ്വേഡിന്‍റെ ഭാര്യ വര്‍ഷ, മക്കളായ അലന്‍ (2), ആരവ് ( 3 മാസം) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഓരോ കൊലപാതകത്തിനും ഓരോ ജീവപര്യന്തവും 2 ലക്ഷം രൂപവീതം പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 3 ജീവപര്യന്തവും ഒരുമിച്ച് തന്നെ അനുഭവിക്കണം. പിഴയൊടുക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ഓരോവര്‍ഷം കഠിനതടവും അനുഭവിക്കണം. കൂടാതെ പിഴത്തുക കൊല്ലപ്പെട്ട വര്‍ഷയുടെ മകള്‍ക്ക് നല്‍കാനും വീട്ടില്‍നിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്ത പത്തര പവന്‍ സ്വര്‍ണം ട്രഷറിയില്‍ സൂക്ഷിക്കാനും കൊല്ലപ്പെട്ട വര്‍ഷയുടെ മൂത്തമകള്‍ക്ക് 18 വയസാകുമ്പോള്‍ കൈമാറാനും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.