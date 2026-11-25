പുനെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുനെയിൽ കൊലക്കേസ് പ്രതിക്ക് നേരെ പട്ടാപ്പകൽ അതിക്രൂരമായ ആക്രമണം. വടിവാൾ കൊണ്ട് കൈ വെട്ടി മാറ്റിയ ശേഷം വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പുനെ കോടതിയുടെ പുറത്ത് വച്ച് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം.
മന്ദർ മാരുതി കിവ്ലെ (35) എന്നയാളാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. നിയമനടപടികൾക്കായി കോടതിയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം. രണ്ട് പേർ ചേർന്നാണ് കൃത്യം നടത്തിയത്. ആക്രമികൾ വടിവാൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി തവണ വെട്ടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. കൃത്യം നടത്തിയശേഷം ഇവർ രണ്ട് സ്കൂട്ടറുകളിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. വെട്ടേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കൈ അറ്റുപോയ നിലയിൽ കിവ്ലെ നടപ്പാതയിൽ കിടക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
2025 ഏപ്രിൽ 20ന് പുനെയിലെ സന്തോഷ്നഗർ കത്രജിൽ ഭൂമി, സാമ്പത്തിക തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ശുഭം സുഭാഷ് ചവാൻ എന്ന ആളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ കിവ്ലെ ജയിലിലായിരുന്നു. നാല് ദിവസം മുൻപാണ് ഇയാൾ ജയിൽമോചിതനായത്. തുടർന്ന് നിയമനടപടികൾക്കായി കോടതിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.