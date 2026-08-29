Crime

യുവതി കുളിക്കുന്നത് പകർത്താൻ ശ്രമം, മൊബൈൽ ഫ്ലാഷ് ‌മിന്നിയതോടെ പിടിയിലായി; എസ്എഫ്ഐ നേതാവിനെതിരേ പരാതി

Attempt to film a young woman bathing; caught after mobile flash

യുവതി കുളിക്കുന്നത് പകർത്താൻ ശ്രമം, മൊബൈൽ ഫ്ലാഷ് ‌മിന്നിയതോടെ പിടിയിലായി; എസ്എഫ്ഐ നേതാവിനെതിരേ പരാതി

freepik.com

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കണ്ണൂർ: യുവതി കുളിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം. എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് കെ.നവനീതിനെതിരേ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി യുവതിയുടെ കുടുംബം. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പരാതി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറി. ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് പരാതിക്കാസ്പദമായ സംഭവം.

യുവതി വീട്ടിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ നവനീത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ദൃശ്യം പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും മൊബൈലിലെ ഫ്ലാഷ് മിന്നിയതോടെ യുവതി ബഹളം വച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നിസാര വകുപ്പു മാത്രം ചുമത്തി കേസെടുത്ത ശേഷം പ്രതിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

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