ദമ്പതികളുടെ ശരീരത്തിൽ ആസിഡൊഴിച്ച കേസ്; പ്രതി പിടിയിൽ

കോതമംഗലം: ദമ്പതികളുടെ ശരീരത്തിൽ ആസിഡൊഴിച്ച് പരുക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. കുട്ടമ്പുഴ മാമലക്കണ്ടം പാണ്ടാലിൽ എൽദോസിനെയാണ്(48) കുട്ടമ്പുഴ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മാമലക്കണ്ടം സ്വദേശി എൽദോസിനും ഭാര്യക്കുമാണ് ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റത്. പ്രതി മറ്റൊരാളെ മർദിക്കുന്നത് പരാതിക്കാരൻ തടയുകയും മൊബൈലിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തു.
ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തുകയുമായിരുന്നു.
ഇൻസ്പെക്ടർ എ.ഷൈൻ കുമാർ എസ് ഐമാരായ കെ.കെ രാജേഷ്, പി.എ സിബി, എഎസ്ഐമാരായ കെ.പി. സജി, ഷിനോജ്, ടി.പി. ജോളി,ബേസിൽ ജോസഫ്, സി പി ഒ മാരായ എ.ജെ. ജിസ്മോൻ, പി.കെ. ജയൻ എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരന്നത്.