ഇടുക്കിയിൽ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: ഭാര്യയെയും അമ്മായിയമ്മയെയും വെട്ടിക്കൊന്നു; ഭാര്യാപിതാവിന് ഗുരുതര പരുക്ക്

ഇടുക്കി: പീരുമേട്ടിലെ ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റിൽ ഭാര്യയെയും അമ്മായിയമ്മയെയും യുവാവ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ആക്രമണത്തിൽ ഭാര്യാപിതാവിന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
പ്രിൻസ് (40) എന്നയാളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രിൻസിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയങ്ക (35), പ്രിയങ്കയുടെ അമ്മ നേശമ്മ (60) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ പ്രിയങ്കയുടെ പിതാവ് ഇസ്രവേൽ (65) കോട്ടയത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഭാര്യയോടും ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളോടുമുള്ള വിരോധത്തെ തുടർന്ന് ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പ്രതി ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി എസ്റ്റേറ്റിലെ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രിൻസ് പ്രിയങ്കയുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് പ്രിയങ്കയെയും അമ്മ നേശമ്മയെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രവേലിന് പരുക്കേറ്റതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
പ്രിയങ്ക അടുത്തിടെയാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്. ഇവർ തിരിച്ചെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) 103(1), 109(1) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്.