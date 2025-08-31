പോർഷെ മുതൽ ബിഎംഡബ്ല്യു വരെ; ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഡസൻ കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇഡി

ന്യൂഡൽഹി: ഒഡീശയിൽ നിന്നും ഡസൻ കണക്കിന് ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇഡി. പോർഷെ, മെഴ്സിഡസ്, മിനി കൂപ്പർ, ബിഎംഡബ്ല്യു എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തത്. 1,396 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി.
ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ബിസിനസുകാരനും അദ്ദേത്തിന്റെ കമ്പനിക്കുമെതിരേ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ഇഡി വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഭുവനേശ്വറിലെ അൻമോൾ മൈൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അൻമോൾ റിസോഴ്സസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അവയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശക്തി രഞ്ജൻ ഡാഷ് എന്നിവയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഇഡി ശനിയാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യൻ ടെക്നോമാക് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്കെതിരേയാണ് ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസ്. ഐടിസിഒഎല്ലിനും (ഇന്ത്യൻ ടെക്നോമാക് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്) അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കുമെതിരെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പൊലീസ് സിഐഡി സമർപ്പിച്ച എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്.