Crime

തമിഴ്നാട്ടിൽ‌ നിന്നും തണ്ണിമത്തനുമായി എത്തിയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പിടികൂടി, ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

വാഹനത്തിന്‍റെ ഡ്രൈവറായ ധർമപുരി ഹരൂർ സ്വദേശി സെന്തിൽകുമാറാണ് അറസ്റ്റിലായത്
explosives seized from car palakkad driver arrested

തമിഴ്നാട്ടിൽ‌ നിന്നും തണ്ണിമത്തനുമായി എത്തിയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പിടികൂടി, ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

file image

Updated on

പാലക്കാട്: തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും തണ്ണിമത്തനുമായി എത്തിയ വാഹനത്തിൽ നിന്നും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പിടികൂടി. വാഹനത്തിന്‍റെ ഡ്രൈവറായ ധർമപുരി ഹരൂർ സ്വദേശി സെന്തിൽകുമാറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രഹസ‍്യവിവരം ലഭിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ നിർത്താതെ പോയ വാഹനത്തെ പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളെജിന് സമീപത്തെ സർവീസ് റോഡിൽ പിന്തുടർന്നാണ് പിടികൂടിയത്. 18,000 ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകളും 4800 ഡിറ്റനേറ്ററുകളും വാഹനത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു. ടാർപ്പായകൊണ്ട് മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു വാഹനം. എവിടേക്കാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടു പോകുന്ന കാര‍്യം ഡ്രൈവർ പൊലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

police
palakkad
seized
explosives

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com