ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് വഴി ആവശ‍്യക്കാരെ കണ്ടെത്തും; എംഡിഎംഎയുമായി മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം പിടിയിൽ

4 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പ്രതിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ താരം നജീബ് ഖാൻ എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിൽ. 4 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ഇയാളുടെ കൈവശം നിന്നും കണ്ടെടുത്തു. എക്സൈസും നർക്കോട്ടിക്സും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോട്ടലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നജീബ് ഖാൻ പിടിയിലായത്.

ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയത്തിലെ സീനിയർ സുപ്രണ്ടായ ഇയാൾ ഏറെ നാളായി എക്സൈസിന്‍റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. 5 വർഷമായി നജീബ് ഖാൻ എംഡിഎംഎ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും എത്തിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് എംഡിഎംഎ വിൽക്കുന്ന വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനായി ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് മുഖേനേയാണ് ആവശ‍്യക്കാരെ കണ്ടെത്തിയത്. നജീബ് ഖാന് പിന്നിൽ വലിയ ശ‍്യംഖല ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

