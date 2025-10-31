Crime

പേരാവൂരിൽ ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന സംഭവം; പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും

2021 ജൂലൈ 15 നാണ് സംഭവം
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ പേരാവൂരിൽ ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും. പ്രതി ജോഗീന്ദർ ഉറാവക്ക് തലശേരി ഒന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

2021 ജൂലൈ 15 നാണ് സംഭവം. ഇരുപതുകാരിയായ മമതകുമാരിയെ ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന പ്രതി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പേരാവൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ എസ്റ്റേറ്റിൽ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു പ്രതി. ദൃക്‌സാക്ഷികളില്ലാത്ത കേസിൽ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

കൊല്ലപ്പെട്ട മമതകുമാരിയുടെ ആശ്രിത ഝാർഖണ്ഡിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ജില്ല ലിഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിക്കും കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

