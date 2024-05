Madhya Pradesh cop run over by tractor used by sand mafia

ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിൽ മണൽ മാഫിയ പൊലീസുകാരനെ ട്രാക്‌ടർ കയറ്റിക്കൊന്നു. ശാഹ്ഡോലിലെ എഎസ്ഐ മഹേന്ദ്ര ബാഗ്രിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച‍യാണ് സംഭവം. പ്രദേശത്ത് മണൽക്കടത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർക്കൊപ്പം പരിശോധനക്കെത്തിയത്. മണലുമായി പോവുകയായിരുന്ന ട്രാക്‌ടർ ബാഗ്രി തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് ട്രക്‌ടർ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ദേഹത്തൂടെകയറ്റിയിറക്കുകയായിരുന്നു. ട്രാക്‌ടറിന്‍റെ ഡ്രൈവർ,ഉടമയുടെ മകനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്‍റെ യാഥാർഥ ഉടമയം പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. ഇയാളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ പൊലീസ് പാതിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.