man arrested for pulling the tail of a monkey at kanyakumari

തമിഴ്നാട്: കന്യാകുമാരിയിൽ മരത്തിലിരുന്ന കുരങ്ങിന്‍റെ വാലിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. സംഭവത്തിൽ പണകുടി അണ്ണാനഗര്‍ സ്വദേശിയായ രഞ്ജിത് കുമാർ (42) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഇയാൾ കുരങ്ങിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൂതപാണ്ടി വനമേഖലയില്‍ റോസ്മിയപുരം കന്നിമാര ഓട വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലാണ് സംഭവം. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഇയാൾ മരത്തിൽ വെറുതെയിരുന്ന കുരങ്ങിന്‍റെ വാലില്‍ പിടിച്ചുവലിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ ഡിഎഫ്ഒ ഇളയരാജയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.