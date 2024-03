അസ്ഥികൾക്കൊണ്ട് കസേര, 25 മനുഷ്യ തലയോട്ടികൾ; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

man arrested for storing 25 human skulls and bones from ramanagara farm house

ബംഗളൂരു: രാമനഗരിയിൽ ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് തലയോട്ടികളും അസ്ഥികളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ ജൊഗരദൊഡി സ്വദേശി ബലറാമിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫാംഹൗസിൽ നിന്ന് 25 മനുഷ്യതലയോട്ടികളും നൂറിലേറെ അസ്ഥികളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദുർമന്ത്രവാദത്തിനായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ സംശയം. ഗ്രമത്തിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ബലറാം തലയോട്ടികളുപയോഗിച്ച് മന്ത്രവാദം നടത്തുകയാണെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥരും, പൊലീസും ചേർന്ന് ഫാം ഹൗസ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തലയോട്ടികളും അസ്ഥികളും കണ്ടെത്തിയത്.രണ്ടു ചാക്കുകളിലായാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.കൂടാതെ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് അസ്ഥികൾകൊണ്ട് നിർമിച്ച കസേരയും കണ്ടെത്തി. പൂർവികരുടെ കാലം തൊട്ടെ ഇവിടെ തലയോട്ടികളും അസ്ഥികളും ഉള്ളതാണെന്നാണ് ബലറാം പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.