Rape accused gets life imprisonment and 22 years rigorous imprisonment for molesting minor girl

പാലക്കാട്: 13 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ​ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസില്‍ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തത്തിന് പുറമെ 22 വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി. പാലക്കാട് അ​ഗളി കോട്ടത്തറ സ്വദേശി ​ഗണേശൻ (40) ആണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. പാലക്കാട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ പോക്സോ കോടതിയുടേതാണ് വിധി. വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി 13 കാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് ​ഗർഭിണിയാക്കുകയായിരുന്നു. 2018 ലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.