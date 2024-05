three and a half year old boy was sexually assaulted in tvm

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിൽ മൂന്നര വയസുകാരൻ ക്രൂര ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായി. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് സുഹൃത്തിന്‍റെ മകനായ മൂന്നര വയസുകാരനോട് ഈ ക്രൂരത ചെയ്തത്. സാരമായി പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മാതാപിതാക്കള്‍ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൂജപ്പുര പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.